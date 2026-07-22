Врачи назвали четыре продукта, которые обязательны по утрам пожилым

Врачи республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе разрушили миф о том, что пожилым нужна легкая кашка на воде — они жестко обозначили четыре обязательных элемента утреннего меню, без которых кости становятся хрупкими, мышцы тают, а иммунитет сдает позиции, причем главный сюрприз — яйцо оказалось в списке бесспорным лидером. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Специалисты уфимского госпиталя выдали четкий протокол завтрака для людей серебряного возраста. Первым и обязательным пунктом значатся яйца — источник полноценного белка и витамина D, которые критически важны для поддержания мышечной массы и костной плотности. По словам медиков, именно в первой половине дня белок усваивается максимально эффективно, поэтому утренняя яичница или омлет становятся стратегическим вложением в здоровье.

Второй столп завтрака — творог. Врачи подчеркнули, что этот продукт не только дает белок, но и снабжает организм кальцием с витамином A, что работает как двойной удар по остеопорозу и возрастным проблемам с суставами. Творог, по их данным, должен быть средней жирности — обезжиренный теряет часть ценности.

Третьим обязательным элементом названа овсянка. Не модные хлопья быстрого приготовления, а именно цельнозерновая или долговарочная, богатая клетчаткой, которая регулирует работу кишечника и снижает уровень холестерина. Врачи отметили, что овсянка на завтрак — это еще и долгая сытость без резких скачков сахара.

И четвертый, неожиданный для многих, компонент — натуральный йогурт без сахара. Живые пробиотики и кальций в одной ложке, пояснили медики, поддерживают микрофлору и усвоение всех остальных нутриентов. При этом они предупредили: любые фруктовые наполнители и подсластители сводят пользу на нет — только чистый продукт.

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