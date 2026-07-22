Скончался известный ведущий канала «Спас» и историк русской кухни Сырников

В возрасте 60 лет скончался Максим Сырников — ведущий телеканала «Спас», кулинарный блогер, автор множества книг о русской национальной кухне и создатель программы «Монастырская кухня». О смерти Сырникова 22 июля сообщила пресс-служба телеканала в телеграм-канале.

На «Спасе» отметили, что Сырников был одним из главных популяризаторов русской кухни. На протяжении многих сезонов он вел программу «Монастырская кухня», ставшую одним из самых успешных проектов телеканала. В сообщении подчеркивается, что благодаря его мастерству и особому подходу блюда русской кухни приобретали неповторимый вкус и атмосферу, отражающую традиции страны.

Публицист Егор Холмогоров также сообщил о смерти Сырникова. Он назвал его выдающимся знатоком русской кухни, историком, защитником русской культуры и патриотом. Холмогоров рассказал, что несколько дней назад Сырников просил молиться о его здоровье, а затем сообщил, что покинул больницу. По словам публициста, тогда это вызвало у него тревогу, однако он не предполагал, что трагедия окажется столь близкой. При этом точная причина смерти пока неизвестна.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, после чего сотрудничал со «Снобом» и другими изданиями, где вел кулинарные колонки. Также Сырников написал множество книг, посвященных русской национальной кухне, и несколько лет был ведущим программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».