Защита бюджета и контроль оценщиков: Госдума меняет правила управления госимуществом

В Госдуму внесен законопроект, меняющий правила управления государственными активами и процедуру оценки госимущества. Председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что инициатива освободит Росимущество от обязанности выкупать акции у миноритариев при обращении бумаг в доход государства по решению суда, а также зафиксирует жесткий контроль за оценочными компаниями.

Как пояснил парламентарий, законопроект направлен на устранение пробелов в корпоративном праве и защиту бюджетных средств. В настоящее время при переходе более 30% акций компании в собственность РФ по решению суда государство сталкивается с необходимостью направлять оферту остальным совладельцам. Из-за отсутствия специальной статьи расходов в законе о бюджете обязательный выкуп бумаг у миноритарных акционеров создает риски непредвиденных трат.

По словам Гаврилова, новые поправки исключат требование об обязательной оферте для Росимущества, а также снимут риски ограничений права голоса по принадлежащим государству акциям. Предложение уже получило широкую поддержку на всех уровнях власти.

Второй блок изменений касаемся сферы оценки. Правительство РФ утвердит нормативные акты и сформирует официальный перечень оценочных компаний, имеющих право работать с объектами госсобственности. Допуск получат только проверенные организации, что позволит усилить контроль при продаже, аренде или передаче государственных активов в уставные капиталы.

«Таким образом, предлагаемые изменения направлены на оптимизацию правового регулирования процесса управления государственными активами, повышение эффективности взаимодействия государственных органов и снижение финансовых затрат для бюджета, что в конечном итоге будет способствовать укреплению государственной политики в сфере корпоративного права», — заключил парламентарий.

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