День святой княгини Ольги 24 июля: история, традиции, строгие запреты и о чем молятся святой

В самый разгар лета православный мир вспоминает выдающуюся правительницу и духовную просветительницу — святую равноапостольную великую княгиню Ольгу, а также чтит чудо великомученицы Евфимии Всехвальной. Подвиг первой христианки на киевском престоле заложил твердый фундамент для последующего Крещения Руси.

Многие верующие с утра задаются вопросом, какой сегодня церковный праздник отмечается в храмах. В этот день молитвы обращены к мудрой правительнице, прозванной в народе Богомудрой, которая стала небесной покровительницей вдов, матерей и всех, кто ищет духовной мудрости и укрепления семьи.

Особое внимание в эти священные сутки уделяется сохранению душевного спокойствия, созидательному труду и помощи тем, кто нуждается в поддержке. Важно провести этот день с чистыми помыслами, избегая ссор и помня о высоком христианском примере святой.

Коротко: главное о дне

В православных храмах совершается память святой равноапостольной княгини Ольги и вспоминается чудо великомученицы Евфимии Всехвальной.

В народной традиции праздник получил название Ольга Страдница, так как на этот период приходился самый разгар полевых работ и заготовки сена.

Существуют строгие духовные запреты на лень, ссоры, хвастовство и переедание.

В этот день традиционно молятся об укреплении веры, защите семьи от распада, исцелении болезней и даровании мудрости в воспитании детей.

Какой церковный праздник отмечают 24 июля

Православная церковь чтит память святой равноапостольной великой княгини Ольги (во святом крещении Елены), а также вспоминает Чудо великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися.

Праздник имеет глубокий вероучительный смысл, напоминая о силе государственной и личной мудрости, направленной на служение Богу и своему народу. В народном календаре дата получила название Ольга Страдница, так как в конце июля крестьяне трудились в полях от рассвета до заката, убирая урожай и заготовляя сено до начала августовских дождей.

Святая равноапостольная княгиня Ольга и чудо великомученицы Евфимии

Княгиня Ольга стала первой правительницей Руси, принявшей христианство. В середине X века она отправилась в Константинополь, где приняла святое крещение от патриарха Поcallа. Вернувшись домой, она активно возводила первые храмы и проповедовала христианские ценности, став духовной предтечей своего внука — святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь.

Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной восходит к V веку (451 год), когда во время IV Вселенского Собора святая явилась и разрешила богословский спор: свиток с православным исповеданием веры она удержала в своей правой руке, а еретический свиток положила к своим ногам.

В чем духовный смысл праздника

Смысл этого дня заключается в прославлении мудрости, кротости и твердости веры. Церковь напоминает нам, что истинное величие человека кроется не в земной власти или богатстве, а в стремлении к правде Божией, заботе о своем народе, сохранении мира в семье и просвещении ума добрыми делами.

Что можно делать в этот день

Главная традиция праздника тесно связана с посещением храма, честным трудом и молитвой за близких.

В этот день обязательно стараются побывать на праздничной Божественной литургии, поставив свечу у иконы святой Ольги с прошением о мире и согласии в семье.

Принято усердно трудиться — убирать огород, заниматься домашним хозяйством и заготовками, так как честный труд в день Ольги Страдницы приносит в дом благополучие.

Женщинам полезно уделять время воспитанию детей и внуков, передавая им духовные ценности и семейные традиции.

Что нельзя делать 24 июля

Существуют определенные духовные ограничения, помогающие провести этот день благочестиво.

В этот день категорически запрещено предаваться лени, откладывать важную работу и проводить время в празднословии.

Что нельзя делать 24 июля, так это хвастаться своими успехами, достаточным урожаем или материальным положением — гордыня может лишить человека накопленных благ.

Не рекомендуется вступать в конфликты, кричать на близких и таить обиды. Также стараются не давать деньги в долг, чтобы вместе с ними не отдать семейный достаток.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Чтобы привлечь Божье благословение и защитить свой дом от жизненных невзгод, верующие стараются совершать дела милосердия.

Обязательно прочитайте молитву святой равноапостольной княгине Ольге о сохранении семьи, даровании мудрости в сложных жизненных ситуациях и защите детей от дурного влияния. Чтобы в доме царили достаток и порядок, умойтесь с утра чистой водой, поблагодарите Бога за дарованный день и сделайте доброе дело для нуждающихся.

Кто празднует именины 24 июля

В этот день свои именины отмечают женщины с именем Ольга и Елена, а также мужчины, носящие имена Аркадий, Лев и Никодим. Не забудьте поздравить своих близких с днем их небесного покровителя.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 25 июля, православная церковь будет праздновать память святых мучеников Прокла и Илария, а также чтить икону Божией Матери «Троеручица». Это день молитв об исцелении болезней рук и глаз, а также о даровании душевного мира.