Летний сезон балует обилием ягод, и большинство хозяек по традиции варят варенье, крутят компоты и отправляют урожай в морозилку. Однако существует способ заготовки, который кардинально меняет представление о ягодных закатках. Речь идет о соленой ферментированной ягоде — продукте, который не имеет ничего общего со сладкими десертами. Он превращается в универсальный кисло-сладкий соус, идеально сочетающийся с мясом, птицей и рыбой. Технологией приготовления такого необычного продукта с редакцией REGIONS поделился шеф-повар одного из подмосковных ресторанов Альберт Ушаков.

Как пояснил шеф, лакто-ферментация — это тот же процесс, что происходит при квашении капусты или засолке огурцов. Однако с ягодами он дает неожиданный и впечатляющий результат. Помещенные в слабосоленый раствор, ягоды становятся средой для развития молочнокислых бактерий, которые трансформируют сахар в молочную кислоту. В итоге ягоды обретают многогранный кисло-сладкий вкус с пряными оттенками, мощный аромат и дополнительные пробиотические свойства. Такой продукт не только радует вкусовые рецепторы, но и способствует нормализации пищеварения.

Что такое лакто-ферментация ягод

Лакто-ферментация представляет собой естественный биохимический процесс: молочнокислые бактерии перерабатывают сахара, преобразуя их в молочную кислоту. Это придает продукту характерную кислинку, усиливает аромат и увеличивает срок хранения. Именно по этой технологии квасят капусту и консервируют огурцы. Ягоды, прошедшие ферментацию, теряют излишнюю приторность, становятся пикантными, с выраженной кислинкой, приобретают глубину и сложность вкуса.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Рецепт ферментированной клубники (или смородины)

Ингредиенты:

клубника или черная смородина — 500 г (свежая, плотная)

соль (морская или каменная, без добавок) — 10 г (2% от массы ягод)

фильтрованная или кипяченая вода комнатной температуры — 500 мл

банка с крышкой, гнет

«Главное правило — не использовать йодированную соль, она убивает бактерии. И не переборщите с солью: 2% от веса ягод — оптимальная концентрация. Через 3–4 дня ягоды начнут пузыриться — это нормально, процесс идет», — поясняет Альберт Ушаков.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Приготовление:

Аккуратно ополосните ягоды, удалите плодоножки. Крупную клубнику можно разрезать пополам. Важно: используйте только целые, неповрежденные ягоды без признаков гнили.

Приготовьте рассол: растворите соль в воде. Концентрация соли — 2% от веса ягод (то есть 10 г на полкилограмма).

Уложите ягоды в подготовленную чистую банку и залейте рассолом так, чтобы жидкость полностью их покрыла.

Установите сверху гнет, чтобы предотвратить всплывание ягод. Банку накройте крышкой, но не герметично — газам необходимо выходить.

Оставьте емкость при комнатной температуре (в пределах 18–24°C) на 3–7 дней. Ежедневно приоткрывайте банку и пробуйте содержимое: как только почувствуете приятную кислинку и уловимый аромат ферментации, процесс завершен.

Перенесите банку в холодильник. Срок хранения готового продукта — до 2–3 месяцев.

«Этот продукт — настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать. Он универсален: подходит и к мясу, и к рыбе, и даже к сыру. Попробуйте добавить его в салат вместо заправки — эффект превзойдет ожидания», — говорит Альберт Ушаков.

Как использовать ферментированные ягоды

Ферментированные ягоды — это не самостоятельное блюдо, а скорее основа для соусов и пикантных заправок.

К мясу на гриле. Смешайте ферментированную ягоду со сметаной — получится оригинальный соус к стейкам и шашлыкам.

Соус к курице. Соедините ягоды с оливковым маслом и свежим базиликом — идеальное дополнение к запеченной птице.

Заправка к салатам. Используйте ферментированные ягоды вместо уксуса: они придадут блюду яркую и натуральную кислинку.

Маринад для мяса. Добавьте ягоды в маринад для свинины или курицы — это сделает мясо мягче и насытит его необычным ароматом.

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