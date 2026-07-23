Жители Подмосковья воспользовались услугой записи в кружки и секции более 173 тыс. раз
В Подмосковье записью в кружки и секции воспользовались более 170 тыс. раз
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств», размещенной на региональном портале госуслуг, более 173 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Образование» — «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги», она позволяет по одному заявлению записать ребенка сразу в несколько кружков и секций в организациях культуры, спорта и образования региона. Заявку смогут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение, для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить сканы документов.
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