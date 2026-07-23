На Руси издавна существовал обычай, который с особой теплотой вспоминают и сегодня: в важные моменты жизни родители снимали с себя нательный крест и возлагали его на детей. Об этом REGIONS рассказал настоятель Никольского храма в селе Лямцино, духовник Православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского в Домодедове, протоиерей Александр Трушин.

Благословение на воинский путь

Одна из самых трогательных традиций — проводы сына в армию. Отец снимал с себя крест и надевал его на сына, отправляющегося на службу. Как поясняет отец Александр, в этом жесте заключен глубокий духовный смысл: родитель словно передает ребенку собственную молитву и упование на Божье заступничество.

«Как сам был сохранен в течение своей жизни, вот так и желает сыну, чтоб этот крестик сохранил его», — говорит отец Александр.

Материнское благословение перед замужеством

Аналогичный обряд существовал и для дочерей. Мать снимала свой крест и надевала его на дочь перед вступлением в брак. Это был не просто жест, а полноценное материнское благословение, пожелание счастливого и долгого супружества.

«Как сама мать со своим супругом прожила долгую совместную жизнь, вот этим благословением она желает своей дочери, чтобы и у той, семейная жизнь продолжалась долго и счастливо», — объясняет батюшка.

Крест, который много лет носил один человек, со временем становится семейной святыней — символом веры, любви и связи поколений. Священник призывает подходить к такому шагу осознанно: перед тем как снять свой крест и надеть его на ребенка, важно помолиться, попросить у Господа благословения для него. И помнить: сила креста не в самом металле или дереве, а в Боге, Которому мы вверяем себя и своих детей.

«Вот, такие есть добрые традиции у нас, они и сейчас продолжаются», — подчеркивает отец Александр.

Ранее сообщалось, что священник Иванов призвал не бояться потери креста и не верить суевериям.