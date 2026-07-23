Налоговая заблокировала счета победительнице суда с Долиной

Полина Лурье, которая в декабре прошлого года выиграла в Верховном суде РФ право на пятикомнатную квартиру в Хамовниках, оказалась в центре нового скандала. На этот раз — налогового.

По информации РИА Новости, Федеральная налоговая служба (ФНС) 6 июля приняла решение приостановить операции по счетам предпринимательницы. Оказывается, Лурье не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока.

Напомним, что квартира в Хамовниках площадью 236 кв. метров стала яблоком раздора между Лурье и народной артисткой Ларисой Долиной. Лурье приобрела жилье за ₽112 млн, но Долина заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск о признании сделки недействительной.

Почти год длилось судебное разбирательство, которое дошло до Верховного суда. В декабре 2025 года суд постановил, что право собственности на недвижимость остается за Лурье.

На фоне налоговых проблем появились слухи о том, что Лурье пытается продать квартиру. Однако ее адвокат Светлана Свириденко категорически опровергла эту информацию. Она заявила, что Полина не размещала объявлений о продаже и не собирается избавляться от недвижимости. Более того, в квартире уже начался ремонт — новый владелец планирует жить в ней, а не перепродавать.