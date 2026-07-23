«Она украла мою жизнь»: Натали Портман обвинила лучшую подругу в предательстве из-за книги

Оскароносная актриса Натали Портман оказалась в центре скандала, который поставил под угрозу ее многолетнюю дружбу с писательницей Рэйчел Каск, сообщает UnHerd. Причиной стал новый роман подруги, в котором Портман узнала себя.

По информации инсайдеров, актриса была крайне возмущена финальной версией рукописи и сочла публикацию нарушением личных границ.

Главная героиня книги — «актриса М.» — имеет множество биографических совпадений с жизнью Портман. Особенно болезненным для актрисы оказалось описание ее детства и раннего начала карьеры.

Отдельная глава посвящена роли, которую героиня сыграла в детстве, — по мнению инсайдеров, речь идет об образе Матильды в фильме Люка Бессона «Леон». В книге есть прямая цитата: «М. призналась мне, что роль в кино, которую она сыграла еще ребенком, мгновенно лишила ее детства». Эти слова перекликаются с многочисленными высказываниями самой Портман, которая не раз признавалась, что съемки в «Леоне» оставили глубокий след в ее душе и лишили ее нормального детства.

Портман считает, что подруга нарушила ее доверие, вынеся на страницы художественного произведения личные переживания, которыми она делилась только в узком кругу. Сама Каск пока не комментирует обвинения, но в литературных кругах уже обсуждают, является ли этот скандал элементом пиар-кампании или же он действительно поставил крест на их дружбе.

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