Почему поколение Z иначе относится к деньгам: тревога, страхи и новые привычки

Молодым людям часто советуют просто меньше тратить и больше откладывать, но их отношения с деньгами устроены сложнее, пишет Reuters. Финансовый специалист Мэтт Ландквист из психотерапевтического центра Tribeca Therapy в Нью-Йорке объясняет: финансовые решения зумеров зависят не только от уровня зарплат, стоимости аренды и состояния рынка труда, но и от тревоги, семейной истории и ощущения будущего.

Именно этим занимается финансовая терапия. В отличие от финансового планирования, она не говорит, куда инвестировать и сколько откладывать, а помогает понять, какие эмоции, страхи и ценности стоят за привычками человека.

По словам Ландквиста, многие представители поколения Z знают базовые правила — экономить, инвестировать, не тратить лишнего, — но все равно не могут им следовать. Причина часто не в лени, а в глубинной тревоге: будет ли жилье доступным, сохранится ли работа, не изменит ли искусственный интеллект (ИИ) рынок труда, получится ли вообще накопить состояние.

На этом фоне часть зумеров выбирает стратегию «живу сейчас» и тратит деньги, потому что будущее кажется слишком неопределенным. Другие отказываются от привычных вех взрослой жизни — покупки дома, брака или детей.

Ландквист считает, что более здоровое отношение к деньгам начинается не с жесткой экономии, а с понимания собственных решений. Деньги не должны вытеснять радость, отношения и смысл, но разобраться в своих финансовых привычках все равно важно: понимание снижает тревогу.