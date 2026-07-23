С наступлением лета 2026 года пальму первенства среди популярных напитков перехватила томатная вода. Она активно набирает аудиторию в соцсетях, велнес-блогах, а также в меню подмосковных ресторанов и кафе, оттесняя знакомые лимонную и огуречную воду. Что это за продукт, какая от него польза и можно ли приготовить напиток на обычной кухне, REGIONS выяснил у шеф-повара одного из ресторанов Московской области Альберта Ушакова.

Что такое томатная вода

Шеф-повар поясняет: основное отличие томатной воды от привычного томатного сока — текстура. Это не густая пюреобразная масса, а прозрачная жидкость, которую получают путем отделения сока от мякоти. В основе — свежие спелые или даже немного перезревшие помидоры, которые дополняются водой и подаются охлажденными. Вкус у напитка легкий, освежающий, без той плотности и тяжести, которые свойственны томатному соку.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

Польза томатной воды

В составе напитка сохраняются почти все полезные компоненты свежих томатов: витамины А, С, группы В, микроэлементы — калий, магний, железо, а также ликопин — мощный антиоксидант, защищающий клетки от повреждений.

Врачи выделяют несколько ключевых эффектов от употребления томатной воды. Она помогает поддерживать сердечно-сосудистую систему: снижает уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление.

Кроме того, напиток укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов, оказывает мягкий мочегонный эффект, не приводя к обезвоживанию, улучшает пищеварение за счет наличия клетчатки и пектина и при этом остается диетическим — всего 15–18 ккал на 100 мл.

Важно помнить: томатная вода не заменяет обычную питьевую воду, а лишь служит полезным дополнением к рациону. Нутрициологи рекомендуют употреблять ее в количестве не более одного-двух стаканов в день. При гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни желудка перед применением стоит проконсультироваться с врачом.

Как приготовить дома

Для приготовления томатной воды потребуются 1–2 килограмма помидоров, соль по вкусу, марля или хлопчатобумажная ткань, дуршлаг и глубокая миска. Помидоры моют, удаляют поврежденные и подгнившие участки, затем нарезают крупными кусками, солят и разминают руками. Дуршлаг застилают марлей в два-три слоя, выкладывают на нее томатную массу и помещают над миской в холодильник на 12–14 часов. За это время сок отделяется и постепенно стекает в емкость. Готовую томатную воду хранят в холодильнике до пяти дней или замораживают.

«Не торопитесь. Чем медленнее будет стекать сок, тем чище и прозрачнее он получится», — подчеркивает Альберт Ушаков.

Где использовать томатную воду

Шеф-повар рекомендует использовать томатную воду в кулинарии несколькими способами. Она может служить основой для холодных супов вместо бульона, добавляться в соусы для придания насыщенности и аромата, использоваться для приготовления летних коктейлей с тоником, солью, лимоном и перцем, заменять уксус в заправках для салатов, а также подходить для тушения рыбы и овощей, делая их более сочными.

«Томатную воду можно заморозить в формочках для льда. Добавляйте такие кубики в супы, соусы или просто в стакан с водой — получается мгновенный летний напиток», — советует Альберт Ушаков.

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