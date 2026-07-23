Более ₽36 млрд на детей: новые правила с 21 июля, о которых должны знать родители в Москве и области

С начала 2026 года на единое пособие семьям Москвы и Подмосковья направлено ₽36 миллиардов. Выплату получают родители 400 тысяч детей, причем более 97% оформили ее онлайн через портал Госуслуги. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области.

Право на пособие определяется комплексно: оцениваются и доходы, и имущество. Каждый трудоспособный член семьи за 12 месяцев должен заработать не менее восьми минимальных размеров оплаты труда — в 2026 году это ₽216 744. Исключение сделано для многодетных: при повторном обращении их доход может превышать планку не более чем на 10%. Требование восьми МРОТ смягчается или вовсе не применяется при наличии объективных причин, одна из которых — уход за человеком старше 80 лет, ребенком с инвалидностью или инвалидом I группы. С 21 июля правила учета такого ухода изменились: теперь причиной отсутствия дохода считается только уход за близким родственником, и этот факт необходимо подтвердить в Отделении СФР.

Размер пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В Московской области максимальная планка достигает ₽19 677. Для семей продолжает действовать упрощенная процедура: если выплата уже назначена на старших детей, при рождении следующего ее продлят автоматически, без заявления. Родители также могут синхронизировать сроки получения пособия на всех детей сразу. В столице оформлением занимаются органы соцзащиты через портал mos.ru, а жителям области нужно обращаться в Отделение Соцфонда через Госуслуги, клиентскую службу или МФЦ.