В Подмосковье провели ремонт остановок

Работы прошли на улице Саввинской в Балашихе, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, улице Пушкина в Луховицах, улице Центральной в Солнечногорске, улице Пристанционной в Ступине, улице Калинградской в Королеве, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне. Кроме того, ремонт провели на улице Профессиональной в Дмитрове, Фабричном шоссе в Старой Купавне, улице Советской Конституции в Ногинске, улице Объездная Дорога в поселке Сосновый Бор под Подольском, а также в деревне Кобелево в Шатуре и в деревне Паниково в Серпухове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.