В Раменском округе для пациентов открылась обновленная амбулатория

В селе Никитское Раменского округа после ремонта открылась амбулатория, где получают медицинскую помощь более 3,7 тыс. человек, из них 650 — дети. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Развитие первичного звена здравоохранения остается одним из приоритетов, чтобы медицинская помощь становилась доступнее и удобнее для жителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, ремонтные работы в амбулатории позволили создать современные и удобные условия как для врачей, так и для пациентов. Там обустроили процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей. Ежемесячно туда будут проводить выезды мобильных маммографа и флюорографа, а также узкопрофильных специалистов.

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан уточнил, что в амбулатории жители смогут проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации, профосмотр или вакцинацию. Записаться на прием к специалистам можно, в том числе, через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

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