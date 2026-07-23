Взрыв газа в Егорьевске: состояние пострадавших и где размещают эвакуированных

В Егорьевске 23 июля в 8:32 прогремел хлопок, после чего в доме № 21 первого микрорайона вспыхнул пожар. По предварительной информации МЧС, причиной стал взрыв бытового газа. В подъезде отключили газоснабжение, жильцов эвакуировали.

Пожарно‑спасательные подразделения Егорьевского гарнизона локализовали огонь на площади 60 кв. м. Открытое горение ликвидировали к 9:50. В работах участвовали 27 человек и 9 единиц техники.



Из здания вывели 28 человек, включая 7 детей. Троих пострадавших доставили в Егорьевскую больницу — по данным регионального Минздрава, их состояние оценивают как средней степени тяжести. В настоящее время им оказывают всю необходимую помощь. В школе № 4 готовят пункт временного размещения для эвакуированных.



Обстоятельства ЧП продолжают выяснять. МЧС дополнительно напомнило ключевые правила безопасного обращения с газовым оборудованием — в том числе о регулярной проверке приборов, запрете использовать неисправную технику и важности установки автономных дымовых извещателей.