Вендел назвал трех лучших футболистов РПЛ: ни один из них не играет за «Зенит»

Примечательно, что бразилец не назвал никого из своих одноклубников. В первую очередь, он выделил спартаковца Эсекьеля Барко, с которым играет примерно на одной позиции. Также Вендел оказался высокого мнения об Эдуарде Сперцяне, который в минувшем сезоне выступал за «Краснодар», но в межсезонье перешел в «Аль-Ахли».

Особенно Венделу нравится Алексей Батраков из «Локомотива». Бразилец отметил, что железнодорожник очень хорош при стандартных положениях, регулярно отдает голевые передачи и сам забивает важные мячи. Вендел подчеркнул, что при этом молодому Батракову еще есть куда расти, и он движется в правильном направлении.

Ранее бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов дал прогноз на новый сезон РПЛ.