В семейном кластере «МЫС» Одинцовского округа построят детский сад

Министерство жилищной политики Московской области выдало компании MR разрешение на строительство детского сада на территории семейного природного кластера премиум-класса «МЫС» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реализация проекта станет этапом развития собственной социальной инфраструктуры кластера, учреждение будет рассчитано на 350 мест, там сформируют 14 групп для детей в возрасте от двух до семи лет. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.

«Строительство детского сада на 350 мест — это реализация масштабного образовательного контура, который является фундаментом концепции нашего семейного кластера. Мы стремимся к тому, чтобы вся инфраструктура для подрастающего поколения находилась буквально у порога дома», — отметил управляющий партнер MR (девелопер семейного природного кластера «МЫС») Алексей Годованец.

На территории кластера появятся многоквартирные дома, малоэтажные клубные здания, таунхаусы и индивидуальные коттеджи. Помимо образовательного кластера, инфраструктура проекта включает в себя всесезонный парк, Дворец спорта с 25-метровым плавательным бассейном, спа-комплексом и теннисными кортами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.