В ЖК «Новая Щербинка» Подольска появился новый дом

Компании «Квартал-инвестстрой» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 16 в составе ЖК «Новая Щербинка» в городском округе Подольск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройку возвели в рамках второй очереди строительства жилого квартала, туда смогут переехать 134 семьи. Общая площадь здания составила более 8,5 тыс. кв. м, монолитно-кирпичный дом состоит из трех секций переменной этажности высотой от четырех до восьми этажей. На подземном уровне размещены 103 кладовых помещения.

На придомовой территории, закрытой от проезда машин, благоустроены детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, выполнено озеленение двора. На территории работает детский сад на 180 мест, готовится к открытию общеобразовательная школа на 500 мест, строится еще один детский сад на 140 мест. Кроме того, для жильцов введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг, запланировано строительство второго паркинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.