Умерла звезда фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания» Оливера Катарина

На 87-м году жизни скончалась Оливера Катарина — одна из самых значимых артисток бывшей Югославии, чья популярность вышла далеко за пределы Балкан, сообщает Sputnik Srbija со ссылкой на семью знаменитости. Причина смерти не раскрывается.

Катарина родилась в Сербии, и ее творческий путь начался в середине XX века. Она снималась в кино, играла в театре и записывала песни, которые становились хитами. Однако настоящую мировую известность ей принесла роль герцогини Альбы в советско-восточногерманском фильме «Гойя, или Тяжкий путь познания» (1971). В СССР эту картину знали и любили, а имя Катариной стало нарицательным для поклонников европейского кино.

Еще одной яркой работой актрисы стала драма «Я даже встретила счастливых цыган» — фильм, который вошел в золотой фонд югославского кинематографа. В нем Катарина предстала в образе сильной, страстной и трагической женщины, что принесло ей признание критиков и любовь зрителей.

Параллельно с кино она строила успешную музыкальную карьеру. Ее песни выходили на пластинках, звучали по радио, в телепрограммах и часто становились частью саундтреков к фильмам. Голос Оливеры был узнаваем и любим на Балканах, а ее творчество долгие годы вдохновляло новые поколения артистов.

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