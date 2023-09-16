«Детям не рекомендуется»: выяснилось, можно ли опьянеть от кваса

Любители кваса немного обескуражены. В инфополе закружилась идея продавать этот пенный напиток по паспортам, чтобы его не могли приобрести малолетние покупатели. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что беспокойство автора инициативы понять можно. Однако этот случай из разряда тех самых, когда лучше «семь раз отмерить» и только потом отрезать. Разбираемся в ситуации.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗНЫЕ

Идея принадлежит председателю Национального союза защиты потребителей Павлу Шапкину. Он считает, что, попадая на полки магазинов, пенный напиток продолжает бродить и меняет состав, поэтому незаметно переходит в категорию алкогольной продукции. По словам эксперта, «если технологически в напитке не остановлено брожение и не выполнен процесс пастеризации, то это приводит к повышению доли спирта».

Руководствуясь этими соображениями, эксперт предложил ввести предупреждения и продавать живой квас по паспорту, как пиво, а также запретить его продажу вблизи школ и детских садов. По сути, Шапкин приравнял напиток к энергетикам и вейпам. Но так ли страшен квас?

«В таком контексте значение пива, на мой взгляд, преувеличено, – считает технолог пивоваренного производства из Клина Сергей Малютин. – Квас пивом стать не может, потому что никакое брожение не изменит его состав до такой степени, чтобы он уподобился «жидкому хлебу». Если бы все было так просто, наши предки давно приспособились бы выстаивать квас до состояния пива так же легко, как молоко перерабатывают в сыр».

Кстати, у изготовленного по традиционной рецептуре двойного брожения кваса и обычного пива разные технологии производства. Да, оба напитка – продукты брожения, но в натуральном квасе присутствуют молочнокислые бактерии, а в пиве их не должно быть никак.

МАЛЕНЬКИЙ ПРОЦЕНТ АЛКОГОЛЯ

Традиционный русский квас всегда готовился на основе трех ингредиентов: солода, воды и смешанной закваски. В старину хозяйки добавляли в нее два продукта: кислый ржаной хлеб и какой-либо кисломолочный продукт. Так получалась комбинированная закваска, которая придавала квасу естественную газированность и кислинку.

«Я бы согласилась с Шапкиным относительно вреда кваса для маленьких детей, – уточняет диетолог из Королева Светлана Самохина. – Детям до 5 лет он не рекомендуется, поскольку провоцирует газообразование в кишечнике. Для хрупкого детского организма, у которого еще не сформировался естественный иммунитет, такой напиток скорее вреден, чем полезен. И алкоголь тут ни при чем. Заводской квас никогда не забродит, сколько бы ни простоял. А домашний вы ребенку и сами не дадите. Но с шестилетнего возраста этот напиток уже спокойно можно употреблять».

И тем не менее надо отметить, что содержание алкоголя в квасе может доходить до 1,5%. Вот только эта доля ничтожно мала. Если алкотестер покажет такое содержание алкоголя в крови водителя, сотрудники ГИБДД спокойно отпустят его восвояси.

кстати

Витамин Е, содержащийся в квасе, способствует обогащению крови кислородом, а витамины группы В в сочетании с витамином С укрепляют стенки сосудов, делают нашу нервную систему более крепкой, стимулируют рост и развитие организма.