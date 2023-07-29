«Доктор, ставь скорее на ноги, нам надо Родину защищать»: подмосковный хирург рассказал о бойцах СВО, которых спас

Точечно, внимательно, оперативно оказывают подмосковные волонтеры помощь участникам СВО и их семьям. Важность такой работы неоднократно отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Некоторые волонтеры и вовсе оставляют мирную жизнь, выезжая на линию фронта. Именно так этой зимой поступил врач- хирург Павлово-Посадской ЦРБ Александр Заруднев. Взяв отпуск за свой счет, он отправился в Луганский госпиталь – вырывать из рук старухи с косой жизни бойцов.

РЕШАЛ СЕРДЦЕМ

Александр Заруднев – коренной павловопосадец и первый медик в своем роду. Признается, до 9-го класса о профессии врача даже не думал. Все изменил курс анатомии в школе. В голове что-то щелкнуло, и юноша твердо решил идти в медицину. Специализацию «хирургия» выбрал потому, что это «одна из самых мужественных профессий на свете».

Желание отправиться волонтером в госпиталь на передовую зрело с самого начала СВО, признается Александр, но решающим моментом стал уход на срочную службу в армию сыновей. Летом минувшего года отдавать свой долг Родине отправился старший, осенью – младший. А в нояб­ре Александр усадил супругу в гостиной и попросил внимательно выслушать.

«У меня оставалось две недели отпуска. К ним я взял на работе еще две – за свой счет. Ехать решил в военный госпиталь в Луганске – там очень нужны были руки хирургов», – рассказывает Заруднев.

Поначалу жена была категорически против, но Александр привел аргумент, с которым не поспоришь: «Если я смогу хотя бы одного сына живым матери вернуть – значит, все было не зря».

ЖИВОЙ КОНВЕЙЕР

В военном госпитале в Луганске коллегу из Подмосковья приняли радушно: свежие силы и умелые руки нужны были как воздух.

«Первым делом отключил смартфон, пользоваться разрешили только кнопочным. Делать фото категорически запрещалось. Разместили меня с комфортом – в палате улучшенной планировки», – рассказывает Александр.

А затем началась работа 24/7. Раненые шли непрестанно. Бывали дни, когда за сутки удавалось поспать всего полтора-два часа. И это уже было неплохо.

«Когда работаешь в операционной, идет настоящий конвейер. Одного больного вывезли, стол обработали, дали 10 минут на переподготовку и уже везут следующего. Бывает, выглядываешь в коридор, а там в очереди в операционную лежат пять-шесть человек», – вспоминает Заруднев.

Фото: [ из личного архива Александра Заруднева ]

В один из дней в госпиталь везли раненых не скорыми, а автобусами. В тот день врач принял и осмотрел более 70 солдат.

«Военный госпиталь – это место, где ты находишься в постоянных боевых действиях. Твой противник – жадная седая женщина с косой, собирающая свою жатву. Одерживать над ней победу снова и снова – единственное, что имеет значение», – признается хирург.

БЛУЖДАЮЩИЕ ОСКОЛКИ

В ходе работы в районной больнице Александр постоянно встречался с экстренной хирургией – огнестрельными, ножевыми ранениями, последствиями ДТП. И все же как ни обширна была его 17-летняя практика, выяснилось, что военная хирургия сильно отличается от мирной.

Заруднев отмечает: 90% травм на фронте носят минно-взрывной характер. При этом осколки ведут себя в теле человека непредсказуемо.

«Невозможно предугадать, куда они направятся, оказавшись под кожей. Иног­да на входе это крохотная дырочка в несколько миллиметров, а внутри – органы перемолоты в месиво. Приходилось удалять часть кишечника, почку, селезенку», – вспоминает хирург.

Однако если к тяжести травм он быстро привык, то вот настрой бойцов поражал его снова и снова. За месяц работы в госпитале Александр не увидел ни одного пациента, который стремился бы отлежаться на больничной койке. И зрелые мужи, и юные мальчишки просили его об одном: «Доктор, ставь скорее на ноги. Нам надо в бой: Родину защищать!»

На всю жизнь хирург запомнил глаза мужчины с тяжелым ранением. У него был необратимо поврежден седалищный нерв, нога висела плетью, он с трудом перемещался на костылях. Узнав, что пути на фронт для него больше нет, взмолился: «Доктор, отправьте меня обратно! Ребята посадят в танк за пулемет, а уж стрелять я смогу!» Конечно, разрешения вернуться врачи ему не дали, и он очень сокрушался.

Сегодня хирург вновь хочет отправиться в командировку в Луганск, однако начальство не отпускает – здесь его золотые руки тоже очень нужны.