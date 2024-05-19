Губернатор Севастополя рассказал о повреждениях после ракетной атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о повреждениях в городе после атаки ВСУ. По его словам, в результате падения осколков повреждены несколько жилых домов.

В ночь на 19 мая украинская армия вновь предприняла попытку атаковать территорию РФ. В сторону крымского полуострова были запущены беспилотники и американские ракеты ATACMS. Все объекты были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

Развожаев отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы занимаются восстановительными работами в городе. Также глава Севастополя призвал местных жителей в случае обнаружения осколков или неразорвавшихся снарядов незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы.

В Севастополе, Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с регулярными атаками со стороны Украины.

Ранее мы сообщали, что ПВО сбила 61 вражеский беспилотник и девять ракет американского производства ATACMS.