Вице-премьер Словакии заявил, что жизни Фицо после покушения ничего не угрожает

Об этом он рассказал на брифинге перед больницей в Банска-Бистрице, где лежит словацкий премьер. Слова Калиняка приводят РИА Новости.

«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — сказал вице-премьер.

Калиняк подчеркнул, что позитивные изменения стали еще «на шаг ближе». Также политик добавил, что в ближайшее время Фицо не будут переводить в другое медицинское учреждение.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая. Это нападение стало первым на политика европейского государства за десять лет. Когда премьер-министр выходил к собравшимся у здания в Гандлове, в воздухе раздались выстрелы. Фицо получил несколько ранений, после чего его экстренно госпитализировали в больницу на вертолете.

Напавшим оказался 71-летний активист, который объяснил свой поступок несогласием с действиями правительства Словакии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что усиление охраны Владимира Путина в связи с инцидентом в Словакии не планируется.