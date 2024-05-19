Один человек погиб после удара ВСУ по Алешкам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали микроавтобус с людьми в Алешках, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в мессенджере.

В результате обстрела погиб один человек. По словам Сальдо, трагедия произошла в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области. На данный момент устанавливается количество раненых. Как отметил губернатор, пострадавших много. Всем им оказывают оперативную медицинскую помощь.

Под удар украинских военных попали работники из Скадовского района. Все они приехали в указанный населенный пункт для сбора клубники.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Донецк при помощи дронов и натовских снарядов. О пострадавших не сообщалось.

ВСУ регулярно обстреливают мирные районы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Минобороны РФ регулярно сообщает о сбитых в небе над регионами объектах.