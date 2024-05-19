Фестиваль «Угрешский сувенир» прошел в подмосковном Дзержинском

Накануне в стороне от центральной площадки фестиваля «Угрешский сувенир» в Дзержинском на уютной аллее сквера Победы для любителей активных игр развернулась настоящая интерактивная площадка.

Здесь Анна Тарасова, руководитель детско-юношеской фольклорной студии «Наследие» из Балашихи, творила волшебство — игры, скороговорки, песенки и потешки в ее исполнении под аккомпанемент балалайки заставляли любого принять участие в веселье.

«Принять участие в программе фестиваля меня пригласила художественный руководитель ДК „Вертикаль“ Олеся Вильмова. Я с большим удовольствием согласилась, поскольку разных старинных забав и потешек знаю много», — рассказала в пятиминутку отдыха Анна Тарасова.

Дети самых разных возрастов с огромным интересом принимали участие во всех активностях, что предлагала ведущая, а самые смелые под ее руководством еще и поиграли на балалайке. По словам руководителя детско-юношеской фольклорной студии, детский фольклор — это многогранный пласт народной культуры, содержащий в себе бесчисленное количество действий с предметами как на движение, так и статичных. Этот опыт, накопленный веками, преследовал цель развить ребенка многогранно.