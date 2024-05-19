За ночь ПВО уничтожила вражеские беспилотники и ракеты ATACMS над Россией

По данным ведомства, все объекты сбила система противовоздушной обороны (ПВО). Один дрон был уничтожен в небе над Крымом. 60 других дронов сбили над другими территориями РФ.

Больше всего дронов ликвидировали над Краснодарским краем. Там было уничтожено 57 объектов. Три БПЛА сбили над Белгородской областью.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России. Часто украинская армия запускает в сторону страны беспилотники, которые успешно сбивает система ПВО. В последнее время участились атаки с помощью ракет, в том числе ATACMS.

Чаще всего под удар попадает Белгородская область и Белгород. Там установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших при обстреле из РСЗО HIMARS Скадовска увеличилось до 11 человек.