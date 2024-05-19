МВД РФ объявило в розыск замглавы офиса Зеленского Машовца

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск заместителя главы Офиса президента Украины Романа Машовца. Соответствующая информация появилась в обновленной базе ведомства.

Отмечается, что политик разыскивается по статье уголовного кодекса РФ. По какой именно, не уточняется.

Машовцу 48 лет. Он является ветераном военной разведки и специального назначения, военно-политическим обозревателем. Должность замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского он стал 22 апреля 2022 года. С 1 июня 2020-го года входит в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

13 мая МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морских сил Украины (ВМС) Игоря Воронченко. Он также разыскивается по уголовной статье, но по какой именно — не уточняется.

Ранее мы сообщали, что украинская армия дронами-камикадзе обстреляла Донецк. Также ВСУ использовали натовские калибры 155 миллиметров.