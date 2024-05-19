Музыкальные коллективы Подмосковья выступили на сцене в парке в Электростали
Фото: [Нина Басистая]
В рамках проекта «Жизнь в стиле РОК» на сцене парка «Восточный» в подмосковной Электростали выступили музыкальные коллективы Подмосковья. Программа концерта памяти была составлена таким образом, чтобы каждый услышал то, что ему нравится: на весь парк звучал рок-н-ролл, хард рок, альтернативный рок, акустическая музыка.
«Узнал о концерте и специально приехал послушать. Вообще-то, я увлекаюсь панк-роком, поэтому не все песни мне зашли. Но понравилась сама подача композиций, исполнение. Музыканты создали определенную атмосферу», — отметил Павел из Ногинска.
На площади перед сценой собрались семьи с детьми, группы молодежи, рокеры со стажем — публика довольно разнообразная, но все поддерживали рок-исполнителей аплодисментами. Группы «Ленивые рабочие», «Цирк уродов», «Плюс семь», «Melancholy», «Netaya» и «Bright tone» сделали музыкальный вечер субботы ярким и насыщенным.