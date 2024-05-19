Музыкальные коллективы Подмосковья выступили на сцене в парке в Электростали

В рамках проекта «Жизнь в стиле РОК» на сцене парка «Восточный» в подмосковной Электростали выступили музыкальные коллективы Подмосковья. Программа концерта памяти была составлена таким образом, чтобы каждый услышал то, что ему нравится: на весь парк звучал рок-н-ролл, хард рок, альтернативный рок, акустическая музыка.