Учащихся старших классов одной из школ Озер обучили оказанию первой помощи
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники поста 206-й пожарно-спасательной части территориального управления № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели урок безопасности для учащихся старших классов общеобразовательной школы № 3 города Озеры Коломенского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Заместитель начальника пожарно-спасательной части Сергей Жигалов сообщил, что в ходе занятия спасатели обучили школьников правилам и методам оказания первой помощи при кровотечениях, ожогах, переломах. Работники также объяснили, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию, продемонстрировали реанимационные мероприятия на специальном тренажере.
«Спасатели показали способы наложения жгута при кровотечении и шины при переломе. Также в преддверии наступления летних каникул специалисты службы уделили внимание вопросам безопасного поведения на водоемах и рассказали школьникам, как не потеряться в лесу и как себя вести во время грозы», — заключил Сергей Жигалов.