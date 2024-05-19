Учащихся старших классов одной из школ Озер обучили оказанию первой помощи

«Спасатели показали способы наложения жгута при кровотечении и шины при переломе. Также в преддверии наступления летних каникул специалисты службы уделили внимание вопросам безопасного поведения на водоемах и рассказали школьникам, как не потеряться в лесу и как себя вести во время грозы», — заключил Сергей Жигалов.