Марафон по скандинавской ходьбе прошел в парке «Победы» в Наро-Фоминском округе

В парке «Победы» состоялся яркий и веселый марафон по скандинавской ходьбе для представителей старшего поколения из Наро-Фоминского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Отмечается, что организатором мероприятия выступил Комплексный центр «Наро-Фоминский», а в самом марафоне участвовали более ста пятидесяти человек. По живописному маршруту прошли участники проекта «Активное долголетие». Они продемонстрировали прекрасную физическую форму и отличное владение техникой северной ходьбы.

Так, каждому участнику на финише вручили диплом. Самой старшей участнице марафона исполнилось 87 лет. Вера Филипповна, самая старшая участница марафона по скандинавской ходьбе, рассказала, что увлеклась этим видом спорта около 10 лет назад.