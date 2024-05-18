Президент Болгарии Румен Радев заявил о непобедимости России

Победа над Россией в украинском конфликте невозможна по определению, считает президент Болгарии Румен Радев. Свою точку зрения политик изложил в ходе брифинга в субботу, 18 мая.

Радаев в продолжение темы привел в пример недавнее покушение на словацкого премьера Роберта Фицо. Болгарский президент посетовал на то что, в Европе начали пытаться убивать из-за поддержки мира. Это самый настоящий «показательный пример последствий нетерпимости к чужому мнению», отметил он.

«Неприемлемо, что продолжение войны и невозможная победа над Россией представляются как единственно возможный выход из ситуации», — приводит слова Радева ТАСС.

Разжигание ненависти в Европе из-за конфликта на Украине, когда «голоса за мир встречают выстрелами», Радев назвал крайне опасным.

Напомним, Армия России несколько дней активно наступает на харьковском направлении с севера и востока. Так, российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка, и вошли в Волчанск.