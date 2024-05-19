По словам одного из американских сенаторов Джеймса Дэвида Вэнса, Штатам безразлична судьба Незалежной, потому что в противном случае Белый дом не стал бы отговаривать Киев от заключения мирного соглашения с Москвой в начале конфликта в 2022 году. Об этом сообщил на канале одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что сами представители киевского режима планировали переговоры.

По мнению американского политика, если бы Вашингтон на самом деле планировал помочь Украине, то не стали бы отговаривать от заключения мирного соглашения в начале украинского конфликта.

Кроме того, его очень возмущает использование денег налогоплательщиков США, которые отправляются в Киев и используются для обогащения коррупционеров.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Незалежной на законодательном уровне был введен на них запрет. По мнению российского лидера Владимира Путина, если Киев хочет переговорного процесса, то необходимо отменить данный декрет.