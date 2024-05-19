МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС, если найдет доказательства

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено установить виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ назовет виновных в случае, если будут собраны все доказательства. Несмотря на это, отметил Гросси, на данный момент сделать это сложно. Его слова приводят РИА Новости.

«Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. В данном случае у нас этого не было», — сказал он.

МАГАТЭ отслеживает ситуацию на Запорожской АЭС с начала специальной военной операции на Украине. Группа экспертов не раз посещала территорию объекта, расположенного в Энергодаре.

В марте 2024-го года президент России Владимир Путин провел с Гросси встречу. Глава государства подчеркнул, что Москва продолжает сотрудничать с МАГАТЭ и отслеживать ситуацию на ЗАЭС. На данный момент объект находится под руководством «Росэнергоатома».

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