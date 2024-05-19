Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк с применением дронов-камикадзе. Об этом в мессенджере сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении говорится, что обстрел зафиксирован рано утром по Петровскому району и населенному пункту Кураховка. Украинские вооруженные формирования также использовали снаряды натовского калибра (155 миллиметров). Снаряды выпустили по Никитовскому району Горловки.

ВСУ регулярно обстреливают мирные кварталы Донецка с использование беспилотников и снарядов, в том числе образца стран НАТО. Киев получил дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров от США, после чего украинские солдаты начали регулярно обстреливать ими территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

После начала специальной военной операции западные страны начали активно поддерживать Украину, поставляя на нужды ее армии свои оружие и боеприпасы, а также выделяя миллиарды долларов. Москва направляла ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой оружия, однако никакой реакции не последовало.

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