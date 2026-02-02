Долги и лишние люди за стеной: с какими сложностями могут столкнуться наследники квартиры

Фото: [ Многоквартирный дом в ЖК «Высокий берег» для переселенцев в Лыткарино/Медиасток.рф ]

Получение квартиры в наследство кажется приятным событием, но на практике с этим часто связаны различные трудности. Юрист Евгений Фурин выделил семь наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются наследники. Лучше знать о них заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

1. Наличие ипотечного кредита

Если квартира была заложена банку и долг не был погашен до смерти собственника, то задолженность переходит к наследникам. При этом отсчет долговых обязательств начинается со дня смерти, а не с момента оформления наследства.

Из-за этого наследникам придется не только принять кредит, но и оплатить накопившиеся проценты за период между смертью владельца и вступлением в права наследования.

Кроме того, банк может отказать в предоставлении информации о состоянии кредита без документов о наследстве, что усложняет процесс.

2. Задолженности по коммунальным платежам и другие долги

Долги за коммунальные услуги, накопленные умершим собственником, переходят к наследникам и подлежат оплате. Также наследники принимают на себя иные обязательства умершего — нельзя получить квартиру без долгов. Однако сумма долгов не может превышать стоимость наследуемого имущества.

Важно помнить, что долги распределяются пропорционально долям наследников, а сроки исковой давности считаются с момента возникновения задолженности, а не с даты вступления в наследство.

3. Проживающие жильцы, которых нельзя выселить

Большинство жильцов можно выселить через суд, однако существуют три категории лиц, которых выселить невозможно:

те, кому наследодатель предоставил право проживания по завещанию (отказополучатели);

лица, которые ранее отказались от приватизации квартиры;

проживающие по долгосрочному договору найма или безвозмездного пользования.

С такими жильцами придется либо договариваться, либо смириться с их проживанием.

4. Права супруга на долю в квартире

Например, если квартира приобретена в браке и оформлена на мужа, а он завещал ее брату, это не означает, что жена останется без жилья. Она имеет право требовать свою половину квартиры или денежную компенсацию.

Поэтому даже если квартира завещана полностью одному человеку, супруг сохраняет законные права на часть имущества.

5. Обязательные наследники

Кроме супругов, свои права могут предъявлять так называемые обязательные наследники: несовершеннолетние дети, нетрудоспособные супруги, родители, взрослые дети и иждивенцы (например, сожители).

Иждивенцам нужно доказать факт содержания умершего минимум в течение года до смерти, а остальные категории освобождены от этого требования.

6. Неоконченная приватизация

Иногда выясняется, что квартира еще не приватизирована и формально принадлежит государству.

В таком случае унаследовать ее невозможно, если только в судебном порядке не будет доказано, что приватизация не завершилась по объективным причинам.

7. Споры с родственниками в суде

Если квартира завещана одному человеку, другие родственники могут попытаться оспорить завещание или признать наследника недостойным. В случае успеха таких исков наследник будет обязан делить квартиру по закону с другими претендентами или может вовсе лишиться наследства.

Знание этих нюансов поможет подготовиться к возможным сложностям и защитить свои права при оформлении наследства на квартиру.

