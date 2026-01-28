Ювелирные украшения станут «не по карману»: какими будут последствия подорожания золота

Центральный банк России установил учетную цену на грамм золота — 12 тыс. рублей. Это самая высокая цена за всю историю наблюдений, которую начали фиксировать в 1997 году. Как этот рост повлияет на жизнь россиян, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

По словам экономиста, на текущий момент стоимость золота уже увеличилась на 11%.

«За весь 2025 год рост составил 41%. За последние полтора года увеличение цены было более чем в полтора раза. Конечно же, в первую очередь это отразится на росте стоимости ювелирных изделий. Этот рост уже произошел. Также, если говорить об изделиях, где золото используется не в чистом виде, а с использованием драгоценных камней, то стоимость тоже увеличилась более чем в полтора раза. Больший рост был в 2024 году», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В связи с тем, что уже был максимальный рост практически на 60%, добавила Литвиненко, в 2025 году спрос на ювелирную продукцию упал.

«Ювелирные магазины из-за этого остановили рост цен. Несмотря на это, в 2026 году нужно быть готовыми к повышению стоимости, так как цена за грамм золота будет набирать обороты еще и как альтернатива в качестве сохранения денежных средств на фоне происходящих геополитических событий и падения влияния доллара, евро как международных резервов государства», — добавила экономист.

Центральные банки государств, по ее словам, будут продолжать наращивать резервы именно в качестве золота.

«Как мы видим, за 2025 год поставки золота из России в Китай выросли в стоимостном выражении в 15 раз. За один год показатели достигли исторических цифр. Эта тенденция будет продолжаться, то есть поставки будет наращивать не только Китай, но и все страны мира, все центральные банки. Повторюсь — это тенденция не только в России, а вообще во всех странах, которые поставляют золото на мировой рынок», — подчеркнула эксперт.

Россия — один из основных экспортеров золота, но, так как основные объемы будут идти на экспорт, в связи с ростом цен на мировом рынке стоит готовиться, что в ювелирных изделиях и в чистом виде золото будет дорожать. Может выйти на планку 15-25 тыс. рублей за грамм и побить рекорд в течение 2026 года, несмотря на спад продаж, заключила экономист.

