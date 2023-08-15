«Долго не верили»: мама погибшего в танке бойца СВО поделилась болью утраты

Михаил Третьяков из Ижевска был танкистом. На спецоперации он сражался в Красном Лимане и в Золотаревке под Попасной. Мужчина был оператором-наводчиком Т-72, а потом переучился на Т-80 и стал механиком.

О его характере и героической службе нашему журналисту рассказала мать бойца — Лилия Третьякова.

По призванию танкист

В детстве учился Миша, как и все мальчишки, не особенно усердно. «Балбес», — с улыбкой отмечает его мама.

Родившись в 1990-е, парень обожал фильмы «Терминатор» и «Обитель зла». Он очень хорошо катался на велосипеде и делал это круглый год.

«Вот уж было у него опасное увлечение! Опасное потому, что они с другом ездили повсюду зимой, да еще и без тормозов. Сколько я с ним ругалась, чтобы он не катался зимой! А еще сын читал, любил всякие научные книжки», — раскрывает характер сына Лилия.

И все же особенной страстью с самого детства у мальчика были танки.

«У меня до сих пор дома стоят его модельки, которые он в 10-11 лет мастерил в школе. У него два прадеда были танкистами. Мой дед, который дошел до Берлина, и второй прадед, полный тезка — Михаил Третьяков, тоже был танкистом и тоже дошел до Берлина. У него, видимо, это в крови», — размышляет женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ из личного архива семьи Третьяковых ]

«Я должен быть там»

Михаил был военным, служил в Чебаркуле. Пошел в зону соприкосновения в самый первый заход, в начале СВО. Он вскоре вернулся, потому что случился тяжелый приступ, и парень лежал три дня. Ему вырезали аппендицит.

Потом была передислокация. Ребята, которые пошли с Третьяковым в первый заход, затем вернулись обратно в Чебаркуль и разорвали контракты. Миша же был уверен, что все его сослуживцы до сих пор на позициях, и ушел на передовую.

«Пришел подполковник и предложил переучиться на Т-80. Миша согласился, хотя по здоровью мог остаться в роте обеспечения. Но он сказал: «Я должен быть там». Ему даже предлагали стать командиром танка, но сын дальновидно подумал: на гражданке профессия механика тоже может потом сгодиться», — говорит Третьякова.

Михаил выходил последний раз на связь с мамой в июле 2022 года. Он должен был вернуться домой в сентябре. Планировал жениться. У него уже были собраны все документы, чтобы поступать в Казанское училище на командира танка. К сожалению, этому не суждено было случиться.

Фото: [ из личного архива семьи Третьяковых ]

Надеялись до последнего

В экипаже танка, где служил Михаил, были трое: подполковник, капитан и сам Третьяков, ефрейтор. Экипаж был высокого ранга.

«В тот роковой день, 20 июля, в два часа дня ребята ушли в бой и вернулись. Миша попросил кого-то написать его невесте, что он жив-здоров и все хорошо. А потом, в четыре часа, они ушли опять в бой после обстрела, и уже он не вернулся. Невесте написали: «Извините, он погиб», — вздыхает Лилия, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Оказалось, ребятам вообще нельзя было писать родным, и потом всем крепко досталось от командования. Лилия же узнала о том, что ее ребенок погиб, лишь на следующий день: 21 июля девушка Михаила набралась смелости и постучалась в дверь к несостоявшейся свекрови.

«Она ко мне пришла и сказала об этом, а мы долго не верили. Честно говоря, я до последнего надеялась: мало ли, ошибка. Но, к сожалению, это оказалось правдой», — вздыхает безутешная мать.

Завтра, 16 августа, у парня был бы день рождения, Мише бы исполнилось 25 лет. Родители сейчас находятся вдали от дома, но уже в дороге к сыну.

«Приедем и сразу поедем к нему на могилку», — отмечает Лилия.

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