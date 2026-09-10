«Президент, который отказывается спать»: Трамп бодрствует по 20 часов

Глава Минфина США Бессент: Трамп отказывается спать

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент Дональд Трамп отказывается спать.

«Мы сменили президента, который не мог бодрствовать (Джо Байден — ред.), на президента, который отказывается спать», — сказал он на республиканском съезде.

До этого вице-президент Джей Ди Вэнс утверждал, что Трамп может не спать по 20 часов.

Ранее Трамп объяснил проверку трапа на подаренном Катаром самолете.

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