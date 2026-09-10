«Президент, который отказывается спать»: Трамп бодрствует по 20 часов
Глава Минфина США Бессент: Трамп отказывается спать
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что президент Дональд Трамп отказывается спать.
«Мы сменили президента, который не мог бодрствовать (Джо Байден — ред.), на президента, который отказывается спать», — сказал он на республиканском съезде.
До этого вице-президент Джей Ди Вэнс утверждал, что Трамп может не спать по 20 часов.
Ранее Трамп объяснил проверку трапа на подаренном Катаром самолете.