«Сигнал тревоги прервал музыку». Концерт Татьяны Булановы в Сочи остановили из-за атаки дронов

Причиной послужили меры безопасности, вызванные угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «Российская газета».

По их словам, певица успела представить только первую часть программы, после чего была объявлена тревога. Зрителей оперативно эвакуировали из зала, при этом уходящие посетители выражали артистке поддержку аплодисментами. Соответствующие видеоматериалы уже распространяются в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что Буланова и Семенович перестали общаться после ссоры за кулисами из-за песни.