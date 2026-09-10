Ларионов объяснил, почему хоккеисты СКА отправились в Москву поездом

Хоккеисты петербургского СКА будут добираться в Москву на матч КХЛ ночным поездом. Главный тренер команды Игорь Ларионов объяснил «Матч ТВ», почему было принято такое решение.

9 сентября СКА обыграл в Санкт-Петербурге «Ладу» (2:1 ОТ), а уже на следующий день армейцам предстоит матч в Москве со «Спартаком».

«Мы отказались от перелета в Москву, едем поездом. Это реалии сегодняшнего дня. Ребятам сказал, чтобы приняли всевозможные процедуры, в 00:40 у нас поезд. В прошлом году приехали в аэропорт в час ночи, не могли вылететь до 3–4 часов ночи», — сказал Ларионов.

Тренер пояснил, что выбор поезда не связан с экономией. Просто такой способ надежнее, к тому же игроки смогут лучше отдохнуть перед следующим матчем: «Лучше ехать лежа».

СКА начал регулярный чемпионат КХЛ с трех побед подряд. У «Спартака» одна победа в двух матчах, зато очень воодушевляющая: красно-белые обыграли в принципиальном поединке ЦСКА (3:2).