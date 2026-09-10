Вышла в полуфинал US Open и станет первой ракеткой мира: высшая ступень в карьере экс-россиянки Рыбакиной

Бывшая россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, в понедельник, 14 сентября, после обновления рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) станет первой ракеткой мира.

27-летнняя теннисистка сместит с первой строчки белоруску Арину Соболенко, которая возглавляла рейтинг более 100 недель.

Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв Циньвэнь Чжэн — 3:6, 6:1, 6:4. Ее соперницей станет американка Коко Гауфф, в четвертьфинале выбившая сильнейшую россиянку Мирру Андрееву — 2:6, 7:6, 6:2.

Для Рыбакиной полуфинал — самый большой успех на US Open. А вот на других мейджорах теннисистка побеждала дважды — в 2022 году сенсационно выиграла Уимблдон, а в нынешнем году взяла Australian Open. Уроженка Москвы начинала свою карьеру в России, а в 2018 году приняла гражданство Казахстана и стала представлять эту страну на международных соревнованиях.