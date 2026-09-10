Французские СМИ назвали виновника гола в ворота ПСЖ в матче Лиги чемпионов

Французская газета Footmercato оценила игру российского вратаря Матвея Сафонвоа в матче ПСЖ с братиславским «Слованом» (6:1) и назвала виновника пропущенного парижанами гола.

ПСЖ предсказуемо доминировал в матче со словацким клубом, а единственный мяч пропустил на 59-й минуте после того, как нападающий Сулейман Камара выиграл борьбу у украинского защитника Ильи Забарного и вышел на ударную позицию.

«Оставленный на произвол судьбы Забарным, который полностью провалился в противостоянии с Камара, Матвей был вынужден капитулировать после удара соперника в дальний угол ворот», — отмечается в публикации.

В остальном, по оценке издания, российский голкипер сыграл надежно, хотя и оставался большую часть матча без работы.

ПСЖ приобрел Забарного у английского «Борнмута» в августе 2025 года за €63 млн. Однако, несмотря на высокую сумму трансфера, украинец так и не стал твердым игроком основы. В нынешнем сезоне он сыграл в матче за Суперкубок Франции и в игре против «Слована», а в поединках Лиги 1 оставался на скамейке.

Ранее издание Le Parisien отметило, что главной заслугой Сафонова стало сохранение концентрации с первой по последнюю минуту матча.