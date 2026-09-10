В ISU подтвердили участие российского фигуриста на этапе Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) официально включил российского фигуриста Владислава Дикиджи в состав участников этапа Гран-при, который пройдет 6-8 ноября в китайском Шэньчжэне.

Это новая ступенька в карьере Дикиджи, который в начале сентября выиграл челленджер в Японии.

На турнир в Китае также заявлены Чэнь Юйдун (Китай), Пэн Чжимин (Китай), Ника Эгадзе (Грузия), Као Миура (Япония), Шун Сато (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Со Мин Гю (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лусиус Казанеки (США) и Джейкоб Санчес (США).

Отметим звездный состав участников этапа, среди которых выделяются олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, бронзовый призер Олимпиады Шун Сато, призер чемпионата мира Чха Чжун Хван, чемпион мира среди юниоров Со Мин Гю.

Ранее стало известно, что россиянин Петр Гуменник включен в число запасных на этапы Гран-при.