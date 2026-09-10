«Не оставляйте еду в палатке». Губернатор Камчатки предупредил о нашествии медведей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к туристам с призывом не оставлять продукты в палатках и возле костров, чтобы не привлекать бурых медведей.

«Мы раздаем каждому туристу памятки, как вести себя на природе. Базовое правило, кстати, из них – просто не оставлять еду в палатке или после себя у костра», – заявил он.

По словам главы региона, хищники часто выходят к людям именно из-за запаха пищи. Солодов отметил, что для жителей Камчатки встречи с дикими животными не редкость. Власти края, в свою очередь, ведут работу по ликвидации несанкционированных свалок, которые могут привлекать медведей в населенные пункты, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что медведи активны в лесах на северо-западе или западе Подмосковья.