«Сладкая ловушка». Врач: безопасный максимум — 12 ложек сахара в день

Дневная норма потребления сахара не должна превышать 12 чайных ложек, а в идеале этот показатель стоит сократить вдвое — до 6 ложек в день. Об этом в интервью РИА Новости сообщила эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.

Врач отметила, что в указанное количество входит не только сахар, который добавляют в чай или кофе, но и тот, что содержится в готовых продуктах, включая выпечку и газированные напитки.

«ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения] рекомендует ограничивать свободные сахара до 10 процентов от суточной калорийности, а в идеале — до пяти процентов. При рационе в 2000 килокалорий это составляет до 50 граммов, около 12 чайных ложек», — заявила она.

Врач отметила, что в указанное количество входит не только сахар, который добавляют в чай или кофе, но и тот, что содержится в готовых продуктах, включая выпечку и газированные напитки.

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