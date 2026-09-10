Французские СМИ оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов

Россиянин совершил в матче три сэйва. В эпизоде с пропущенным голом вина в большей степени лежит на украинском защитнике Илье Забарном, который проиграл борьбу нападающему «Слована» и позволил ему выйти на ударную позицию.

«Главной его заслугой стало то, что он сохранял концентрацию с первой до последней минуты, несмотря на то что игра зачастую проходила в десятках метров от его штрафной. На 83-й минуте он совершил великолепный сейв — всего второй за матч. Надежно действовал ногами, а в эпизоде с пропущенным голом был бессилен», — говорится в публикации.

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