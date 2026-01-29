Должники, на выход! Растущая Луна подскажет, как отработать свой кармический долг

Растущая Луна 30 января 2026 года поможет людям понять свою кармическую задачу и вернуть все духовные долги. О том, что надеть, съесть и сделать для этого, — подскажет лунный календарь.

Как начать утро 30 января по лунному календарю

Начало дня располагает делать добро окружающим. Следите за своим физическим и энергетическим здоровьем. Отличный день для прохождения медицинского обследования. В это время можно строить планы на будущее, заглянув далеко вперед.

Если вы простите старые обиды, нанесенные близкими людьми, забудете долги, которые вам не отдали — это вам зачтется в будущем и вернется только хорошим. В начале дня лучше воздержаться от крупных покупок.

Чем заняться в обед

Во второй половине дня необходимо быть терпимыми, толерантными, учиться воспринимать знаки, которые вам посылает судьба. Если к вам возвращаются старые друзья, люди из прошлого, возобновляются связи и контакты, утерянные много лет назад, значит, вы кармически не отработали какие-то вещи в прошлом, и требуется завершить начатые дела. Отнеситесь к этому с максимумом внимания, каждому человеку необходимо освободиться от груза прошлого, чтобы активно двигаться в будущее.

Это период очищения от лишних вещей, мыслей, людей и накопления новой, свежей информации. Внимательно наблюдайте за текущими событиями и делайте из прожитого правильные выводы. День, когда при помощи астрологии можно уточнить свои кармические задачи, понять по отношению к кому вы еще не отработали кармические долги. В пламени свечи можно символически сжигать прошлое, свеча должна быть белого цвета, как символ очищения.

Что надеть 30 января

Хорошо, если в вашей одежде или дополнениях к ней будут присутствовать оранжево-желтые и желто-зеленые оттенки. Если у вас есть выбор, то предпочтите цветочные запахи духов. Талисманами дня будут родонит, сердолик.

Что съесть, чтобы порадовать Луну

Пища должна быть насыщена легкими жирами, они придают клеткам организма эластичность. Главное — не переедать. Кислые щи из утки или гуся, салаты, приправленные оливковым маслом, благотворно скажутся на вашем здоровье. В плане напитков предпочтение лучше отдать чаю с цветочными добавками.

Красота и здоровье

Для насыщения легких кислородом и улучшения самочувствия надо погулять на свежем воздухе. При этом бережно относитесь к легким, не злоупотребляйте курением. После прогулки можно растереть область бронхов и легких согревающей мазью и сделать физические упражнения с акцентом на плечевой пояс. Перед сном хорошо выпить чай из липового цвета с медом.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым нужно играть свадьбу в феврале.