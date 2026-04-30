Не стало актрисы Натальи Мироновой, сыгравшей в сериале «Реальные пацаны»

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Миронова. Печальную весть подтвердили ее близкие и коллеги по Лысьвенскому театру драмы, где актриса служила долгие годы, сообщает «АиФ». Причина смерти пока не раскрывается.

Этот уход стал вторым тяжелым ударом для семьи за неполный месяц: 12 апреля не стало мамы Натальи — Нины Мироновой, которая несколько суток пролежала в больнице и скончалась на 12-й день. Простились с ней 15 апреля.

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в городе Лысьва Пермского края. После окончания Свердловского государственного театрального института она работала в театрах Брянска, Владимира и Советска, но в итоге вернулась в родной город, где и нашла свое истинное призвание.

На сцене Лысьвенского театра драмы она сыграла более 50 ролей, а в 2016 году была удостоена почетного звания заслуженной артистки России. Зрители также знают ее по киноработам: она снималась в популярных сериалах и фильмах «Реальные пацаны» и «Батя 2: Дед», а также в других проектах.

