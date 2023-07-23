«Достаток — синоним безопасности»: что такое женское счастье, и почему мужчины неправильно его «расшифровывают»

Около семидесяти супружеских пар-долгожителей получили в июле медали за «Любовь и верность», сообщает Министерство социального развития Московской области. Тем временем, как утверждает исследование сервиса SuperJob, путь к семейному благополучию у современных пар очень непрост. Оказывается, мужчины и женщины вкладывают совершенно разные понятия в слагаемые женского счастья. Был бы милый рядом? Нет, известная песня Овсиенко больше не актуальна.

МУЖЧИНЫ ИЩУТ ВОСХИЩЕНИЯ

3000 респондентов опросили этим летом социологи портала по поиску работы. На вопрос «Что делает женщину счастливой» мужчины и женщины ответили совершенно по-разному. Первые вынесли в топ слагаемых любовь, семью, материнство, достаток. А вот сами женщины на первое место ставят достаток и только затем – любовь, семью и материнство. Такое несовпадение в мнениях, по мнению психолога Сергея Былинкина, абсолютно естественно.

«Мужчины связывают женское счастье с любовью, так как это одна из основных потребностей мужской психологии – быть нужным и желанным для женщины. Когда мужчина видит, что его любовь и забота делают женщину счастливой, это укрепляет его уверенность в себе и подтверждает его мужскую роль», – поясняет эксперт.

Бизнес-психолог Алена Савинова отмечает: любовь для мужчин – то, что они не могут дать сами себе и в детстве получают от женщин своего рода – мам, бабушек. При таком выражении любви мальчики чувствуют себя нужными, ценными, защищенными от невзгод.

«Еще мужчинам нужно восхищение. Поэтому, становясь взрослыми, они ищут в женщинах теплоту и способность смотреть на своего избранника с любовью. Это мужчин вдохновляет, наполняет энергией реализации», – говорит Савинова.

Фото: [ ©Евгений Биятов/РИА Новости ]

ЧТО НАСЧЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Тем временем женское счастье для женщин совсем не случайно строится на достатке, считает ведущий психолог-консультант Электростальского центра психологии и судебно-психологической экспертизы «Древо жизни» Марина Барышева.

«Достаток для женщины – синоним понятия безопасность. Ощущение безопасности – базовая потребность для каждого человека, но особенно сильно оно повышается у женщины, которая собирается заводить потомство. Такой женщине безопасность важна в тройном размере», – поясняет психолог.

Барышева обращает внимание, что женская гормональная система крайне чувствительна к стрессам. Поэтому прекрасный пол инстинктивно беспокоится, в каком состоянии будет их гормональный фон, как пройдет беременность, есть ли в семье возможность обеспечить качественную медицинскую помощь и хорошее образование детям.

А еще психолог подчеркивает, что понятие счастья у каждой женщины разное и связано с опытом, который она пережила в раннем подростковом возрасте и юности.

«Если девочка видит положительный опыт семьи, счастливых родителей, их гармоничные отношения, то и у нее критерием счастья будет любовь», – говорит Барышева.

кстати

Бизнес-психолог Алена Савинова отмечает, что женщины и мужчины по природе очень разные. На физиологическом уровне по-разному видят, слышат звуки с разной громкостью. На уровне ментальном рождаются с определенными установками об этом мире. Женщины считают, что весь мир им должен, поэтому постоянно предъявляют ему претензии. А мужчины всю жизнь ищут подтверждение тому, что они лучшие и с ними все в порядке.