«Доступ к еде свободный»: выяснилось, на каких условиях в Подмосковье работают собаки и кошки-дегустаторы

Как рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на заводе по производству кормов для домашних животных в Дмитровском городском округе трудятся необычные сотрудники – около 30 собак и больше 40 кошек. Звери тут дегустируют продукцию и уже на основе их предпочтений и даже анализов производитель делает вывод, насколько корм превосходит по качеству и пищевой привлекательности конкурентов. Рассказываем, как устроена работа пушистиков и за какие умения им положен соцпакет.

ПРАВИЛЬНОЕ БУФЕТНОЕ ПИТАНИЕ

Компания называется «Научно-производственный центр кормовых технологий». Тут производят сухие и влажные корма для кошек и собак. Знак качества продукции ставят четвероногие сотрудники.

«Для наших питомцев есть специальные автоматизированные блоки, где устанавливают мисочки с едой. У каждой кошки, например, есть на ошейнике специальная бирка. Когда она заходит в блок, бирка считывается, и в программу поступают данные, кто зашел покушать. Доступ к еде свободный. У них правильное буфетное питание», – рассказывает бренд-менеджер компании Юлия Багаева.

Если проводится тестирование по пищевой привлекательности и поедаемости корма, то в блоке ставят две мисочки. В одной продукция этой компании, в другой – аналог конкурента, поясняет Юлия.

«Мисочки стоят на интер­активных весах. То есть мы понимаем, сколько и какого корма съело животное. Если наш продукт не подошел, то мы не выпускаем его в продажу, а дорабатываем рецептуру, пока животное не отдаст предпочтение именно ему», – уточняет специалист.

Фото: [ ООО "Научно-Производственный Центр" ]

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Но оценивают тут не только вкус. Здесь проводят тестирование корма на усвояемость и перевариваемость.

«Для этого специалисты собирают экскременты животных и оценивают качество и усвояемость кормов», – продолжает Юлия Багаева.

В состав корма, который тестируют животные, входит свежее мясо, а также зерновые, бобовые, овощи, фрукты и травы. Всего в линейке продукции более 100 видов сухих и влажных кормов. Продукт поставляют не только российским потребителям, но и в Казахстан и Белоруссию.

«Продукцию производят на современном оборудовании и по уникальным технологиям, которые обеспечивают ввод свежего мяса в рецепт с максимальным сохранением всех первоначальных свойств ингредиентов», – добавляют в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Среди дегустаторов-собак есть представители разных пород. В основном мелких и средних, но есть и крупные. Что касается кошек, то на работу приняли как породистых, так и дворняг, говорит специалист.

«Мы специально заказывали животных у заводчиков. А вот кошек еще и привозили волонтеры, так что вот откуда у нас непородистые взялись», – объясняет Юлия.

За такую работу животным положен соцпакет. Кроме вкусного питания, они получают консультацию и лечение от специалистов, среди которых ветеринар Дмитровской ветеринарной станции, кинолог, фелинолог (специалист по уходу за кошками), грумер и так далее.